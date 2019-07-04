Суд отказался поддержать Литву в споре с «Газпромом»

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Суд в Швеции отклонил апелляцию Литвы на решение в пользу «Газпрома». Об этом говорится в поступившем в «Газету.Ru» сообщении компании.

«Таким образом, подтверждена обязательность выводов Стокгольмского арбитража», — говорится в сообщении.

В компании также добавили, что суд отверг требование Литвы о взыскании с «Газпрома» около $1,9 млрд.

В «Газпроме» подчеркнули, что суд также обязал Литву возместить компании все судебные издержки.

В прошлом году премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис рассказал, как сдержать цены «Газпрома».