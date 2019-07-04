Шнуров в стихах высмеял Скворцову за отказ от SSJ100

Музвкант Сергей Шнуров в стихах ответил на слова министра здравоохранения Вероники Скворцовой, которая назвала французский самолет Falcon 7X предпочтительнее российского SSJ100. Об этом Шнуров написал в своем инстаграме.

По его словам, для россиян «лучше смерть, чем унижения» в областных больницах.

«Ты другой страны такой не сыщешь, чтобы в рай летали Суперджетом. Плитка облетела в помещениях — реаниматолог написал. Госпрограмма по перемещению русского народа в небеса», — поделился Шнуров.

Ранее Скворцова попросила правительство купить для Федерального медико-биологическое агентства (ФМБА) Falcon, так как он дешевле и больше подходит по характеристикам для работы.