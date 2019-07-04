Медведев рассказал о переходе на электронные трудовые книжки

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что переход на электронные трудовые книжки поможет работодателям сэкономить «сотни миллионов рублей», ТАСС.

По его словам, работодатели снизят свои издержки на ведение и хранение бумажных трудовых книжек.

Переход должен пройти до 1 января 2021 года. Именно с этого дня новые правила станут обязательными для всех работодателей.

Тем, кто по-прежнему захочет пользоваться бумажной трудовой книжкой, такую возможность оставят.

Ранее стало известно, что 100% данных о трудовой деятельности россиян уже оцифровали.