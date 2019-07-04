Набиуллина предложила ввести институт саморегулирования на банковском рынке
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Глава Центрального Банка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что необходимо ввести институт саморегулирования на банковском рынке. Об этом она сообщила на Международном финансовом конгрессе, передает ТАСС.
Она отметила, что в отличие от некредитных финансовых организаций в банковском секторе нет стандартов продаж и саморегулируемых организаций (СРО), есть только банковские ассоциации.
Глава ЦБ предложила частичное выполнение функций СРО ассоциациям, либо создание полноценного института саморегулирования в банковском секторе.