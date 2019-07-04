Набиуллина предложила ввести институт саморегулирования на банковском рынке

Глава Центрального Банка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что необходимо ввести институт саморегулирования на банковском рынке. Об этом она сообщила на Международном финансовом конгрессе, передает ТАСС.

Она отметила, что в отличие от некредитных финансовых организаций в банковском секторе нет стандартов продаж и саморегулируемых организаций (СРО), есть только банковские ассоциации.

Глава ЦБ предложила частичное выполнение функций СРО ассоциациям, либо создание полноценного института саморегулирования в банковском секторе.

Ранее ЦБ рассказал о главных ограничениях экономики.