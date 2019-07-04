Россиянкам разрешат мужские профессии

Минтруд намерен существенно сократить список запрещенных для женщин профессий. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Благодаря этому, россиянкам станут доступны около 300 профессий, заниматься которыми раньше могли только мужчины.

Документ, выводящий мужские работы из-под запрета, вступит в силу в 2021 году.

Женщины смогут служить на корабле, работать машинистками электропоездов, парашютистами, слесарями по ремонту автомобилей, рыбаками прибрежного лова.

В новом перечне ведомство оставит работы, которые могут негативно сказаться на репродуктивном здоровье женщин.