Boeing решил откупиться от семей жертв 737 MAX

Boeing пообещал выплатить $100 млн. в качестве поддержки семьям тех, кто погиб в авиакатастрофах с участием самолетов корпорации. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Как пишет издание, компания пошла на такой финансовый шаг для того, чтобы «восстановить репутацию», утраченную после двух трагедий.

Как отмечается, семьи погибших смогут тратить средства на различные нужны, в частности, на образование, проживание и так далее.

Ранее глава Boeing покаялся перед родственниками за катастрофы.

После аварий с лайнерами Lion Air и Ethiopian Airlines в октябре и марте, в которых погибли 346 человек, экспертное сообщество и пилоты раскритиковали компанию Boeing.

В ноябре 2018 года разбился Boenig 737 MAX индонезийской Lion Air, погибли 189 человек. В марте 2019 года Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился с 157 людьми на борту.