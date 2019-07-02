Лагард отказалась от поста главы МВФ
Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард в твиттере заявила, что временно прекращает исполнять свои обязанности в организации.
«Я решила временно отказаться от своих обязанностей директора-распорядителя МВФ», — написала Лагард.
По ее словам, данное решение связано с выдвижением ее кандидатуры на пост руководителя Европейского центрального банка (ЕЦБ).
Она также добавила, что обсудила свое решение с комитетом по этике Исполнительного совета МВФ.
Ранее сообщалось, что лидеры ЕС согласовали назначения на ключевые европейские посты.