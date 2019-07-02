На фоне скандала с грязной нефтью сменился гендиректор «Транснефть-Дружбы»
«Транснефть» сменила генерального директора своей дочерней структуры «Транснефть-Дружба» Олега Богомолова. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, гендиректора исключили из списка аффлированных лиц из-за прекращения полномочий.
Уточняется, что во главе структуры встал Роман Камозин.
В апреле 2019 года выяснилось, что нефть, поступающая по трубопроводу «Дружба» из России в Белоруссию загрязнена хлоридами. По этой причине Белоруссия, а также Польша и Украина остановили прием нефти. Однако в течение мая Россия смогла возобновить прокачку «чистой» нефти.
Данная проблема стала следствием мошеннической схемы, в результате которой была похищена нефть на сумму не менее 1 млн руб.
Ранее сообщалось, что Польша потребует компенсацию от России из-за грязной нефти в «Дружбе».