На фоне скандала с грязной нефтью сменился гендиректор «Транснефть-Дружбы»

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«Транснефть» сменила генерального директора своей дочерней структуры «Транснефть-Дружба» Олега Богомолова. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, гендиректора исключили из списка аффлированных лиц из-за прекращения полномочий.

Уточняется, что во главе структуры встал Роман Камозин.

В апреле 2019 года выяснилось, что нефть, поступающая по трубопроводу «Дружба» из России в Белоруссию загрязнена хлоридами. По этой причине Белоруссия, а также Польша и Украина остановили прием нефти. Однако в течение мая Россия смогла возобновить прокачку «чистой» нефти.

Данная проблема стала следствием мошеннической схемы, в результате которой была похищена нефть на сумму не менее 1 млн руб.

Ранее сообщалось, что Польша потребует компенсацию от России из-за грязной нефти в «Дружбе».