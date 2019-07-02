Россия обвинила Чехию в нарушении соглашения
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Минтранс России обвинил власти Чехии в нарушении соглашения о воздушном сообщении между странами, передает корреспондент «Газеты.Ru».
«Эти действия чешских авиавластей нарушают соглашение о воздушном сообщении между нашими странами», — сообщили в пресс-службе министерства.
Отмечается, что ведутся переговоры для решения этого вопроса в «сжатые сроки».
Ранее сообщалось, что полеты российских авиакомпаний в Чехию были ограничены из-за того, авиавласти не смогли договориться относительно рейсов Czech Airlines в Сеул через Сибирь, а именно — транссибирские трассы.
«Аэрофлот» и «Уральские авиалинии» отменили рейсы в Прагу из-за решения властей Чехии. Также стало известно, что лоукостер «Победа» также приостановил полеты в Карловы Вары.