Минфин назвал долги россиян критическими

Заместитель министра финансов Алексей Моисеев рассказал о том, что долги и кредиты россиян стремительно растут по направлению к критическому уровню. Об этом сообщает RSN.

Моисеев отметил напряженность на рынке потребительского кредитования. Он также выразил несогласие с ЦБ по возникновению признаков пузыря на ипотечном рынке.

Заместитель главы Минфина подчеркнул, что россияне переходят на критический уровень долговой нагрузки на человека, а также согласился с тем, что «этот рынок надо стараться ограничивать».

Ранее сообщалось, что в России ужесточили правила выдачи микрозаймов.