Правила продажи молочных продуктов изменились в РФ

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В России с 1 июля изменился порядок продажи молочных продуктов в продуктовых магазинах. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, Роскачество проверит магазины на соблюдение новых правил.

Как отмечается, продукты без содержания заменителя молочного жира теперь необходимо размещать на отдельной полке.

При этом изменение направлены на то, чтобы покупатели могли быстро найти нужный им вид продукции.

Ранее сообщалось, что Роскачество проверило продукцию с заменителями молочного жира.