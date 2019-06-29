Трамп и Си отказались от пошлин и возобновили переговоры
Президент США Дональд Трамп и глава КНР Си Цзиньпин смогли достичь договоренности по торговым вопросам, передает ТАСС.
Отмечается, что лидеры решили возобновить торгово-экономические консультации, основанные на взаимном уважении и равенстве.
«Американская сторона заявила, что не будет вводить новые пошлины в отношении китайского экспорта», — сообщает телевидение Китая.
Ранее Трамп рассказал о том, как прошла его встреча на полях G20 с китайским коллегой Си Цзиньпином.