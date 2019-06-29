Трамп и Си отказались от пошлин и возобновили переговоры

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Президент США Дональд Трамп и глава КНР Си Цзиньпин смогли достичь договоренности по торговым вопросам, передает ТАСС.

Отмечается, что лидеры решили возобновить торгово-экономические консультации, основанные на взаимном уважении и равенстве.

«Американская сторона заявила, что не будет вводить новые пошлины в отношении китайского экспорта», — сообщает телевидение Китая.

Ранее Трамп рассказал о том, как прошла его встреча на полях G20 с китайским коллегой Си Цзиньпином.