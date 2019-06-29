Венесуэла отреагировала на санкции США против сына Мадуро

Венесуэльское правительство осудило введенные американской стороной санкции против сына президента страны Николаса Мадуро — Эрнесто Мадуро Гуэрры. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление МИД страны.

В ведомстве назвали эти санкционные меры «нелегитимными». Также в МИД предположили, что «черные» цели санкций — продолжение персонализированной атаки на страну и, в частности, на венесуэльского лидера.

«Венесуэльские правительство и народ решительно осуждают затянувшиеся атаки администрации [американского президента Дональда] Трампа», — говорится в заявлении МИД.

Ранее сообщалось, что под санкции США попал сын Мадуро.