Венесуэла отреагировала на санкции США против сына Мадуро
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Венесуэльское правительство осудило введенные американской стороной санкции против сына президента страны Николаса Мадуро — Эрнесто Мадуро Гуэрры. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление МИД страны.
В ведомстве назвали эти санкционные меры «нелегитимными». Также в МИД предположили, что «черные» цели санкций — продолжение персонализированной атаки на страну и, в частности, на венесуэльского лидера.
«Венесуэльские правительство и народ решительно осуждают затянувшиеся атаки администрации [американского президента Дональда] Трампа», — говорится в заявлении МИД.
Ранее сообщалось, что под санкции США попал сын Мадуро.