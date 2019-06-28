Орешкин обвинил ЦБ в незнании экономики

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Министр экономического развития России Максим Орешкин во время Петербургского международного... Министр экономического развития России Максим Орешкин во время Петербургского международного...
Министр экономического развития России Максим Орешкин во время Петербургского международного...
Евгений Биятов/РИА «Новости»

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что Банку России (ЦБ) не надо загонять россиян в долгую яму ради роста экономики. Об этом он написал в фейсбуке.

Он отметил, что экономику необходимо стимулировать за счет инвестиций, а не нынешнего потребления.

«Интересная получается логика: чем сильнее загоним население в долговую яму, тем лучше», — написал Орешкин.

При этом, по его словам, он думал, что у ЦБ лучше обстоят дела со знанием макроэкономики.

Он заключил, что Банку следует не искать оправдания, а искать выходы из сложившейся ситуации.

Ранее Орешкин рассказал о следующем затяжном кризисе.