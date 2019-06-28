Орешкин обвинил ЦБ в незнании экономики
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Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что Банку России (ЦБ) не надо загонять россиян в долгую яму ради роста экономики. Об этом он написал в фейсбуке.
Он отметил, что экономику необходимо стимулировать за счет инвестиций, а не нынешнего потребления.
«Интересная получается логика: чем сильнее загоним население в долговую яму, тем лучше», — написал Орешкин.
При этом, по его словам, он думал, что у ЦБ лучше обстоят дела со знанием макроэкономики.
Он заключил, что Банку следует не искать оправдания, а искать выходы из сложившейся ситуации.