Орешкин обвинил ЦБ в незнании экономики

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что Банку России (ЦБ) не надо загонять россиян в долгую яму ради роста экономики. Об этом он написал в фейсбуке.

Он отметил, что экономику необходимо стимулировать за счет инвестиций, а не нынешнего потребления.

«Интересная получается логика: чем сильнее загоним население в долговую яму, тем лучше», — написал Орешкин.

При этом, по его словам, он думал, что у ЦБ лучше обстоят дела со знанием макроэкономики.

Он заключил, что Банку следует не искать оправдания, а искать выходы из сложившейся ситуации.

Ранее Орешкин рассказал о следующем затяжном кризисе.