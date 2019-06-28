Под санкции США попал сын Мадуро
США усилили свое давление на президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, на этот раз Соединенные Штаты ввели санкции против сына главы государства — Николаса Эрнесто Мадуро Гуэрра.
Уточняется, что о новых санкциях сообщило Минфин у себя на сайте.
Ранее сообщалось, что США ввели санкции против двух граждан Венесуэлыъ.
Речь идет о заместителе министра финансов генерале Луго Гомесе и экс-министре электрических мощностей Мотто Домингесе.