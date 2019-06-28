Под санкции США попал сын Мадуро

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США усилили свое давление на президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, на этот раз Соединенные Штаты ввели санкции против сына главы государства — Николаса Эрнесто Мадуро Гуэрра.

Уточняется, что о новых санкциях сообщило Минфин у себя на сайте.

Ранее сообщалось, что США ввели санкции против двух граждан Венесуэлыъ.

Речь идет о заместителе министра финансов генерале Луго Гомесе и экс-министре электрических мощностей Мотто Домингесе.