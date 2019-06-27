ФАС пригрозил руководству «Открытия» из-за слогана об участии государства в капитале

ФАС пригрозил руководству банка «Открытие» принять меры в связи с использованием слоганов об участии государства в капитале банка, сообщает ТАСС.

В частности речь идет о слоганах «надежный государственный банк непрерывных улучшений» и «надежный государственный банк нашего времени».

Отмечается, что ведомство может применить меры антимонопольного реагирования.

Ранее БЦБ заявил, что выступает категорически против использования банком «ФК Открытие» слогана об участии государства, так как, такое позиционирование прямо противоречит интересам развития конкуренции в банковской сфере.