Акционеры «Россетей» одобрили выплату дивидендов за 1 кв. 2019 года в размере более 5 млрд руб. 

В четверг в Москве состоялось годовое Общее собрание акционеров ПАО «Россети».

Министр энергетики, преседатель совета директоров «Россетей» Александр Новак положительно оценил итоги работы компании в 2018 году, которая, по его словам, работает эффективно, развивается, является инвестиционно привлекательной.

«За последние полгода капитализация «Россетей» выросла на 90%», — подчеркнул он.

В свою очередь, гендиректор ПАО Павел Ливинский отметил, что рост производственных показателей позволил «Россетям» продемонстрировать по итогам 2018 года положительный финансово-экономический результат.

«Обеспечен рост финансовых показателей, а также снижен уровень долговой нагрузки. Важной задачей для менеджмента Компании является рост дивидендных выплат акционерам. Наши финансовые показатели позволяют это сделать», - отметил Павел Ливинский.

В 2018 году передано 762 млрд кВт·ч электроэнергии, присоединено 19 ГВт мощности.

Уровень потерь при передаче электроэнергии по результатам 2018 года впервые в истории опустился ниже 9% и составил 8,95%.

Консолидированная выручка группы впервые в истории превысила 1 триллион рублей, составив 1 021,6 млрд рублей (948,3 по итогам 2017 года).

При этом чистая прибыль в сравнении с 2017 годом увеличилась более чем на 3,5 млрд и составила 124,7 млрд рублей).

Увеличение свободного денежного потока составило более 18 млрд рублей, что позволило снизить долговую нагрузку Группы – показатель Чистый долг/EBITDA в сравнении с 2017 годом составил 1,42х (1,55х в 2017 году).

Акционеры компании одобрили предложения по выплате более 5 млрд руб. дивидендов за первый квартал 2019 года, что в два раза больше суммы, направленной на выплату в 2018 году, и сравнимо с объемом дивидендов, выплаченных акционерам за всю историю существования компании «Россети».