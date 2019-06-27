Почта Банк распространит внутреннюю биометрическую фотоидентификацию клиентов на все точки

Почта Банк масштабирует биометрическую фотоидентификацию клиентов во всех точках обслуживания – а их около 18 тыс. — до конца года. Она создается на платформе VisionLabs. О развитии проекта Почта Банк и VisionLabs сообщили на ежегодном научном саммите Machines Can See.

В настоящее время биометрическая идентификация применяется во флагманских клиентских центрах и точках обслуживания, где работает сотрудник банка. До конца года этот сервис будет предоставляться и в отделениях, где финансовые услуги оказывает сотрудник «Почты России».

«Уже закуплено необходимое оборудование и ведутся технические работы. Общая сумма инвестиции во внедрение и масштабирование проекта составили около 100 млн с учётом стоимости оборудования, технических работ, сопровождения и обеспечения кибербезопасности», — говорится в сообщении Почта Банка.

Почта Банк применяет внутреннюю биометрическую идентификацию клиентов по изображению лица с момента основания. Система действует на платформе VisionLabs LUNA и предназначена для защиты от мошеннических действий и неправомерного доступа к счету. Биометрия используется в качестве средства дополнительного контроля наряду с предъявлением паспорта. В переходом на платформу VisionLabs качество системы аутентификации приблизилось к 100%, уточнили в банке. Время распознавания занимает менее секунды, а для снижения риска мошенничества дополнительно используется Liveness – комбинация технологий, позволяющих определить, что перед камерой — реальный живой человек, а не фотография или манекен.

«Очень важно, что в данном случае идентификация по фото – это не единственный способ аутентификации гражданина, а дополнительная защита наряду с документами, удостоверяющими личность. Система дает стопроцентную защиту в случае, если мошенник использует поддельный или утерянный паспорт. Благодаря ей только за прошлый год нам удалось предотвратить несколько тысяч потенциально мошеннических действий», — говорит руководитель дирекции биометрических технологий Почта Банка Андрей Шурыгин.