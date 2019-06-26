МФК «Мигкредит» разместила 89,35% выпуска облигаций

МФК «Мигкредит» завершила размещение 3-летних облигаций серии БО-01MC объемом 500 млн рублей. Размещено было 89,35% выпуска на 446,772 млн рублей. Об этом говорится в сообщении компании.

При этом в качестве основных инвесторов выступили физические лица.

Сбор заявок на выпуск проходил с 10 по 21 июня. Выплата купона будет производиться ежемесячно. Предусмотрена амортизационная структура погашения: по 3,33% от номинала гасятся в даты выплат 7-35-го купонов, 3,43% - в дату выплаты 36-го купона.

Организаторами размещения выступили банк «ФК Открытие» и ИФК «Солид».

МФК «МигКредит» была основана в 2010 году и на текущий момент является крупнейшей МФО в России по размеру действующего кредитного портфеля. Специализация компании -— займы физлиц. Единственным акционером организации является компания «Мигкредит Холдингс Лимитед» (Кипр).