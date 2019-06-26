«Северному потоку — 2» грозит срыв сроков

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Глава OMV Райнер Зеле заявил, что строительство трубопровода «Северный поток — 2» может быть задержано. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Северный поток — 2» строится от побережья России до Германии через Балтийское море и должен проходить через территориальные воды или российские экономические зоны таких стран, как Россия, Финляндия, Швеция, Дания и Германия.

По словам Зеле, из этих стран разрешение на строительство трубопровода осталось получить только от Дании.

«Нам просто нужно подождать, как датские власти будут обращаться с этой заявкой», — отметил Зеле.

Он заключил, что из-за этого реализация «Северного потока — 2» может замедлиться, но пока рано об этом говорить.

Ранее сообщалось, что Дания отреагировала на ситуацию по «Северному потоку-2».