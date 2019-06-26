Госдолг США достигнет 144% ВВП, заявили в конгрессе

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В конгрессе США заявили, что госдолг страны достигнет 144% ВВП к 2049 году. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, бюджетное управление палаты представителей США объяснило «беспрецедентный» уровень госдолга высоким уровнем дефицита бюджета.

Как отмечается, в управлении также добавили, что госдолг США увеличится до 92% в 2029 году.

При этом в конгрессе подчеркнули, что подобный уровень госдолга представляет «существенные риски» для США.

Ранее сообщалось, что минфин США попросил конгресс повысить потолок госдолга.