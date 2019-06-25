РФ может запретить ввоз вина из Грузии

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Роспотребнадзор может ввести запрет на ввоз вина из Грузии. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По данным издания, усиление контроля за качеством грузинского вина может привести к ограничению импорта.

Как отмечается, вино из Грузии занимает около 17% российского импорта.

При этом, по мнению экспертов, подобные меры приведут к росту нелегального импорта грузинского вина.

Ранее сообщалось, что в Кремле пояснили усиление контроля за грузинским вином.