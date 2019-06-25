РФ может запретить ввоз вина из Грузии
Роспотребнадзор может ввести запрет на ввоз вина из Грузии. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
По данным издания, усиление контроля за качеством грузинского вина может привести к ограничению импорта.
Как отмечается, вино из Грузии занимает около 17% российского импорта.
При этом, по мнению экспертов, подобные меры приведут к росту нелегального импорта грузинского вина.
Ранее сообщалось, что в Кремле пояснили усиление контроля за грузинским вином.