Главу офиса Зеленского обвинили в махинациях с офшорами

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Украинские журналисты выпустили материал для телепрограммы «Наши деньги с Денисом Бигусом», в котором главу офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Богдана обвинили в махинациях с офшорами. Об этом сообщает ТАСС.

Богдан ранее представлял интересы фиктивной офшорной компании Idelberg resources INC. с Виргинских островов. Фирма подозревается в проведении кредитной аферы на Украине.

По данным следствия, компания помогла «Светловодскому маслосыркомбинату» из группы «Клуб сыра» обойти оплату кредита, который был взят в банке «Финансы и кредит».

Денежная сумма в размере 150 млн гривен (более $5,6 млн по текущему курсу) была взята в 2007 году, а в 2009 компания должна была его погасить. Банк обратился в суд, но виргинская фирма заявила, что комбинат является ее должником. Суд удовлетворил требования офшорной компании по возврату более 202 млн гривен (более $7,5 млн).

В это же время комбинат объявил о банкротстве, что позволило ему вывести свое имущество из-под банковской ипотеки. Новым обладателем проданного по заниженной цене имущество стала «Днепровская молочная компания».

В журналистском расследовании отмечается, что в выводе кредитных средств принимали участие и другие коллеги Андрея Богдана.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский назначил Богдана главой офиса президента.