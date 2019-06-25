Грузинский лари рухнул до минимума на фоне антироссийских протестов

close
Во время акции протеста против выступления российских депутатов в Грузии, 20 июня 2019 года Во время акции протеста против выступления российских депутатов в Грузии, 20 июня 2019 года
Во время акции протеста против выступления российских депутатов в Грузии, 20 июня 2019 года
@nlevshits/Twitter

Грузинский лари обвалился на фоне антироссийских протестов, который прошли в ряде городов Грузии, сообщает ТАСС.

Нацбанк Грузии установил официальный курс лари на уровне 2,82 лари за $1.

Это минимальное значение за всю историю существования грузинской валюты

Новость дополняется.