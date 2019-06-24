Давид Якобашвили заявил, что не вернется в Россию

Один из основателей продуктовой российской компании «Вимм-Билль-Данн», бизнесмен Давид Якобашвили, отказался приезжать в Россию из-за обысков в его музее «Собрание», сообщает «Би-би-си».

По словам бизнесмена, он не был в России с марта и не собирается возвращаться на родину, пока с этим делом не разберутся.

«Неадекватные вещи творятся. Активной деятельности у меня в России нет, только музей, он работает сам по себе», — сказал Якобашвили.

ФСБ проводила проверки в его музее после жалобы его бывшего партнера Бориса Минахи.

Предприниматель заявил, что сейчас находится во Франции.