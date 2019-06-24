Из-за обысков основатель «Вимм- Билль-Данн» отказался приезжать в Россию

Бизнесмен Давид Якобашвили, который является одним из основателей «Вимм-Билль-Данн», не собирается приезжать в Россию из-за обысков в его музее «Собрание». Об этом сообщает «Би-би-си».

Как отмечается, ФСБ проводила в его музее обыски после жалобы его бывшего партнера Бориса Минахи. По словам Якобашвили, он не намеревался приезжать в Россию в скором времени, а из-за происходящего не приедет, пока эта история не закончится.

«Неадекватные вещи творятся. Активной деятельности у меня в России нет, только музей, он работает сам по себе», — сказал Якобашвили.

Ранее сообщалось, что ФСБ провела обыск в музее частных коллекций «Собрание» в центре Москвы.