С чем связана проверка грузинского вина, пояснили в Кремле

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что усиление контроля за грузинским вином не связано с «туристическими санкциями» Москвы, передает РИА «Новости».

По его словам, это не связано с безопасностью.

Песков отметил, что политического конфликта в этом решении нет.

«Роспотребнадзор выполняет свои функции — проверяет качество поставляемой в нашу страну продукции во многих странах на постоянной основе», — пояснил Песков.

Ранее Роспотребнадзор принял решение усилить контроль за алкоголем из Грузии.