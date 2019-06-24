«Ъ»: в Черногории по иску ВТБ арестованы активы сына Тельмана Исмаилова

Суд города Подгорица удовлетворил заявление российского банка ВТБ об аресте акций черногорской компании Montenegro Management Group d.o.o. (MMG), которая принадлежит сыну бизнесмена Тельмана Исмаилова Алекперу, стало известно газете «Коммерсантъ». Обеспечительные меры наложены и на 50% акций популярного казино Casino Avala Budva (доля принадлежит MMG), а право распоряжения казино ограничено. Еще один актив, попавший под арест, — 20% акций компании Sanata d.o.o., в которой Исмаилов является гендиректором и совладельцем, пишет издание.

ВТБ пытается в судах взыскивать средства по долгам бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова – по кредитам его компании БМ-банку (бывший «Банк Москвы», перешел на санацию к ВТБ). Сумма долга, по сведениям «Ъ», составляет 15 млрд руб., поручителями выступали Тельман Исмаилов и кипрская компания Tandum. Тельман Исмаилов признан банкротом и объявлен Россией в международный розыск по обвинениям в организации убийств и похищения. Часть его активов в России отошли к кредитору, за зарубежные активы, среди которых отель Mardan Palace в Анталье, идут суды.

«Между тем, разбираясь с заемщиками и поручителями, юристы БМ-банка выяснили, что компания Tandum Ltd активно кредитовала Алекпера Исмаилова. В течение нескольких лет он в качестве займов получил $12,3 млн, которые не вернул. Сейчас его долг перед Tandum с учетом набежавших процентов превысил $19,2 млн», — пишет издание.

Получить комментарии Алекпера Исмаилова и его представителей «Ъ» не удалось. В пресс-службе ВТБ подтвердили подачу иска. «Подчеркиваем, что указанные действия являются частью плановой работы группы ВТБ с проблемной задолженностью и в дальнейшем мы будем добиваться полного возврата денежных средств всеми возможными способами в рамках действующего законодательства на территории России и других государств»,— отметили в пресс-службе.

Черкизовский рынок действовал в Москве с начала 1990-х годов, там работали около 100 тыс. человек. Он был закрыт в 2009 году.