США внесли в черный список пять компаний КНР

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Министерства торговли США внесло в черный список пять китайских компаний. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, в черный список США, в частности, были включены компании Higon, Sugon и Chengdu Haiguang Integrated Circuit.

Как отмечается, китайским фирмам запретили покупать американские товары и услуги.

При этом попавшие в список компании являются лидерами по разработкам в области сверхбыстрых компьютерных вычислений.

Ранее основатель Huawei Жэнь Чжэнфэй заявил, что компания сможет справиться с последствиями санкций США.