США внесли в черный список пять компаний КНР
Министерства торговли США внесло в черный список пять китайских компаний. Об этом сообщает Bloomberg.
По данным агентства, в черный список США, в частности, были включены компании Higon, Sugon и Chengdu Haiguang Integrated Circuit.
Как отмечается, китайским фирмам запретили покупать американские товары и услуги.
При этом попавшие в список компании являются лидерами по разработкам в области сверхбыстрых компьютерных вычислений.
Ранее основатель Huawei Жэнь Чжэнфэй заявил, что компания сможет справиться с последствиями санкций США.