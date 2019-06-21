В Госдуме оценили запрет на полеты в Грузию

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Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал запрет для российских авиакомпаний на полеты в Грузию. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Нашим гражданам лучше покинуть эту страну, пока там не наведут порядок», — сказал Водолацкий.

По его словам, приостановка авиасообщения с Грузией защитит россиян от возможных провокаций.

Он также добавил, что «провокации» в Грузии направлены против России.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин запретил полеты в Грузию.