Мишустин подвел первые итоги проекта по самозанятым на заседании Общественного совета при ФНС России
Михаил Мишустин подвел первые итоги проекта по самозанятым на заседании Общественного совета при ФНС России.
«С начала эксперимента в качестве плательщиков налога на профессиональный доход зарегистрировались более 114 тыс. человек. При этом количество сформированных чеков превысило 10 млн, а суммарный доход, полученный самозанятыми гражданами, составляет более 8,9 млрд рублей», - сообщил Михаил Мишустин.
Наиболее популярными видами деятельности самозанятых являются: перевозка пассажиров, сдача квартир в аренду, консультирование, репетиторство, программирование, маркетинг и реклама.
Михаил Мишустин также сообщил, что приложением «Мой налог» ежедневно пользуются более 16 тыс. человек. Его служба технической поддержки работает круглосуточно и обрабатывает более 70% поступающих обращений в течение часа.
Приложение получило высокую оценку пользователей в App Store и Google Play - 4,1 звезды.
Около 35% налогоплательщиков применяют программные продукты партнеров для передачи сведений в рамках режима НПД. К открытому API, разработанному ФНС России, уже подключились 11 организаций, в их числе Яндекс.Такси, Сбербанк России, Альфа-банк, Ак Барс Банк, Ситимобил, 1C и другие. Сейчас тестируется взаимодействие с еще 30 кредитными организациями и операторами электронных площадок. С помощью открытого API банки и операторы электронных площадок могут интегрировать функционал мобильного приложения «Мой налог» в свои приложения, что позволяет самозанятым гражданам применять налоговый режим, используя привычные программные продукты.
Пилотный проект по введению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» действует с 1 января 2019 года в Москве, Московской и Калужской областях и в Республике Татарстан. Он позволяет самозанятым гражданам просто и быстро легализоваться, зарегистрировавшись с помощью мобильного приложения «Мой налог». При этом им не нужно посещать инспекцию лично, предоставлять отчетность или применять онлайн-кассы – все операции можно проводить в нем онлайн. Самозанятые уплачивают налог и страховые взносы единым платежом пропорционально получаемым доходам, которые они отражают в приложении.
Михаил Мишустин также отметил успешный ход кассовой реформы. Так, уже зарегистрировано 2,6 млн касс. Третий этап реформы начнется с 1 июля, при этом отсрочки для применения онлайн-ККТ были даны социальным учреждениям, общественному транспорту и комплексу ЖКХ.
Михаил Мишустин также отметил, что онлайн-кассы совершенно по-другому обеляют розницу и дают Налоговой службе возможность заниматься аналитикой более высокого уровня.
Член Общественного совета – исполнительный директор «Интерфакс» Владимир Герасимов рассказал, что по данным агентства, за счет повышения прозрачности бизнеса, число потенциальных фирм-однодневок, которые могут использоваться для уклонения от налогов, продолжило снижаться. Оно сократилось до 200 тыс., что составляет 5% от общего числа юридических лиц.
Также Владимир Герасимов отметил, что данные, раскрытые в результате внесения изменений в ст. 102 НК РФ и опубликованные ФНС России, помогли повысить точность рассчитываемых аналитиками финансовых моделей и впервые позволили рассчитать показатели финансовой устойчивости для малых предприятий, что должно облегчить их доступ к кредитованию. Он напомнил, что Налоговая служба также создала аналитические инструменты, позволяющие налогоплательщикам самостоятельно оценивать свои налоговые риски и уровень риска контрагента, - это сервисы «Прозрачный бизнес» и «Налоговый калькулятор».
Также на заседании выступил председатель недавно созданного Комитета по повышению уровня налоговой грамотности и добровольного соблюдения налогового законодательства Общественного совета при ФНС России Илья Косых. Он отметил, что одним из методов формирования налоговой культуры является обучение детей и подростков от 6 лет до 21 года, в том числе на базе образовательных учреждений. Илья Косых также презентовал свой проект «Урок», который направлен на повышение налоговой грамотности населения в том числе с помощью создания учебника налоговой грамотности.