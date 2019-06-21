Михаил Мишустин подвел первые итоги проекта по самозанятым на заседании Общественного совета при ФНС России.

«С начала эксперимента в качестве плательщиков налога на профессиональный доход зарегистрировались более 114 тыс. человек. При этом количество сформированных чеков превысило 10 млн, а суммарный доход, полученный самозанятыми гражданами, составляет более 8,9 млрд рублей», - сообщил Михаил Мишустин.

Наиболее популярными видами деятельности самозанятых являются: перевозка пассажиров, сдача квартир в аренду, консультирование, репетиторство, программирование, маркетинг и реклама.

Михаил Мишустин также сообщил, что приложением «Мой налог» ежедневно пользуются более 16 тыс. человек. Его служба технической поддержки работает круглосуточно и обрабатывает более 70% поступающих обращений в течение часа.

Приложение получило высокую оценку пользователей в App Store и Google Play - 4,1 звезды.

Около 35% налогоплательщиков применяют программные продукты партнеров для передачи сведений в рамках режима НПД. К открытому API, разработанному ФНС России, уже подключились 11 организаций, в их числе Яндекс.Такси, Сбербанк России, Альфа-банк, Ак Барс Банк, Ситимобил, 1C и другие. Сейчас тестируется взаимодействие с еще 30 кредитными организациями и операторами электронных площадок. С помощью открытого API банки и операторы электронных площадок могут интегрировать функционал мобильного приложения «Мой налог» в свои приложения, что позволяет самозанятым гражданам применять налоговый режим, используя привычные программные продукты.

Пилотный проект по введению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» действует с 1 января 2019 года в Москве, Московской и Калужской областях и в Республике Татарстан. Он позволяет самозанятым гражданам просто и быстро легализоваться, зарегистрировавшись с помощью мобильного приложения «Мой налог». При этом им не нужно посещать инспекцию лично, предоставлять отчетность или применять онлайн-кассы – все операции можно проводить в нем онлайн. Самозанятые уплачивают налог и страховые взносы единым платежом пропорционально получаемым доходам, которые они отражают в приложении.

Михаил Мишустин также отметил успешный ход кассовой реформы. Так, уже зарегистрировано 2,6 млн касс. Третий этап реформы начнется с 1 июля, при этом отсрочки для применения онлайн-ККТ были даны социальным учреждениям, общественному транспорту и комплексу ЖКХ.

Михаил Мишустин также отметил, что онлайн-кассы совершенно по-другому обеляют розницу и дают Налоговой службе возможность заниматься аналитикой более высокого уровня.

Член Общественного совета – исполнительный директор «Интерфакс» Владимир Герасимов рассказал, что по данным агентства, за счет повышения прозрачности бизнеса, число потенциальных фирм-однодневок, которые могут использоваться для уклонения от налогов, продолжило снижаться. Оно сократилось до 200 тыс., что составляет 5% от общего числа юридических лиц.

Также Владимир Герасимов отметил, что данные, раскрытые в результате внесения изменений в ст. 102 НК РФ и опубликованные ФНС России, помогли повысить точность рассчитываемых аналитиками финансовых моделей и впервые позволили рассчитать показатели финансовой устойчивости для малых предприятий, что должно облегчить их доступ к кредитованию. Он напомнил, что Налоговая служба также создала аналитические инструменты, позволяющие налогоплательщикам самостоятельно оценивать свои налоговые риски и уровень риска контрагента, - это сервисы «Прозрачный бизнес» и «Налоговый калькулятор».

Также на заседании выступил председатель недавно созданного Комитета по повышению уровня налоговой грамотности и добровольного соблюдения налогового законодательства Общественного совета при ФНС России Илья Косых. Он отметил, что одним из методов формирования налоговой культуры является обучение детей и подростков от 6 лет до 21 года, в том числе на базе образовательных учреждений. Илья Косых также презентовал свой проект «Урок», который направлен на повышение налоговой грамотности населения в том числе с помощью создания учебника налоговой грамотности.