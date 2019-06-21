В России приостановят продажу туров в Грузию

Ростуризм рекомендовал туроператорам приостановить реализацию туров в Грузию, сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что это временная мера, она вводится до нормализации обстановки в стране, где второй день продолжаются протесты.

Ведомство рекомендует в обязательном порядке информировать российских туристов, планирующих поездки в Грузию о ситуации в стране.

Ранее сообщалось, что вторая волна протестов накрыла Тбилиси.

Позже стало известно, что в Тбилиси в результате беспорядков, произошедших 20 июня, погиб один человек.