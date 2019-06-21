ВЭБ подал иск к Украине в Стокгольмский арбитраж

Госкорпорация ВЭБ.РФ подала в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма иск к Украине, передает РИА «Новости».

ВЭБ требует возместить все убытки, причиненные дочерней компании ВЭБа Проминвестбанку.

Как сообщили в корпорации, Украина нарушила гарантии, предоставленные ею в инвестиционном соглашении от 1998 года.

«Сегодня пришло время призвать их к ответу», — заявил старший вице-президент правового блока ВЭБа Игорь Краснов.

Отмечается, что до этого госкорпорация письменно уведомляла Киев о планах начать инвестиционный спор.

Ранее Верховный суд Украины оставил без изменений решение Апелляционного суда Киева, которым по требованию дочерних банков российских Сбербанка, ВТБ Банка и Проминвестбанка был снят арест с их движимого и недвижимого имущества.