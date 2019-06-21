Украине предрекли «югославский сценарий»

Экс-министр транспорта Евгений Червоненко заявил, что если Украина потеряет газотранспортную систему (ГТС),то страну ждет «югославский сценарий», передает NewsOne.

По его словам, президенту страны Владимиру Зеленскому нельзя допустить этакую утрату.

«Не хочу быть пророком, но если мы потеряем трубу или она перейдёт какому-то инвестору, то нас ждёт югославский вариант, — заявил Червоненко.

Он отметил, что новый состав Верховной рады после выборов может оказаться еще хуже предыдущего.

Ранее член правления компании Сергей Кузнец заявил, что «Газпром» предложил Украине вернуться к переговорам с «чистого листа».