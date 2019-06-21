Евросоюз накажет Турцию из-за действий в ИЭЗ Кипра

Глава ЕК Жан-Клод Юнкер заявил, что действий турецкой стороны в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра неприемлемы, поэтому страну накажут. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Юнкера, в ближайшее время совет изберет «не мягкую» меру наказания для Турции.

«Мы полностью солидарны с Кипром. То, что Турция делает в территориальных водах Кипра, абсолютно неприемлемо», — отметил Юнкер.

Ранее сообщалось, что Греция пригрозила Турции санкциям.

До этого стало известно, что в Кипре нашли месторождения газа. Однако турецкая сторона направила туда буровое судно «Фатих».

Кипр разделен с 1974 года турецким военным вторжением: юг острова контролирует признанная Республика Кипр, на севере существует самопровозглашенная Турецкая республика.