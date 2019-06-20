ЕС продлит экономические санкции против России

Саммит ЕС принял решение о продлении экономических санкций против России на полгода. Об этом сообщает РИА «Новости».

Представитель Европейского совета заявил, что такое решение было сделано, поскольку ЕС не видит прогресса в выполнении минских соглашений.

Действующие санкции, затрагивающие финансовый, энергетический и оборонный секторы, а также товары двойного назначения, перестают действовать 31 июля.

ЕС связал срок действия санкций и выполнение Минских соглашений в марте 2015 года.

Ранее сообщалось, что Евросоюз официально продлил на год ограничительные меры против Крыма и Севастополя.