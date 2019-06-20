Эксперты назвали технологии, которые изменят финансовые услуги

В ближайшие пять лет прорывные технологии, связанные с повышением клиентоориентированности и привлечением потребителей, во многом будут связаны со сбором и анализом биометрических данных, а также снижением сроков оказания услуг. Такие технологии назвали эксперты, участвующие в форуме «Права потребителей и качество обслуживания».

«Скорее всего так и будет – человек набрал тележку товаров, проходит, а система автоматически за минуту списывает покупки. Не нужно будет волевого действия, это революция, если она будет, но есть определенные риски», — указал гендиректор аналитического агентства БизнесДром Павел Самиев.

«Робот, который выдает кредит, определяя благонадежность», — отмечает пиар-директор «Сравни.ру» Ольга Данилова.

С запуском Фейсбуком своей криптовалюты Libra будут меняться процессы движения платежей, считает директор по стратегии «Финама» Ярослав Кабаков. «Создается глобальная платежная система на 3 млрд человек». По его словам, маркетплейсы становятся больше похожи на социальные сети, а «вот то, что соцсети становятся маркетплейсами, не срастается, так как в основе лежит продукт».

Криптовалюты и распознавание по лицу уже существуют, но вот широкое их применение будет означать прорыв, полагает Директор маркетинговых программ компании «Моё дело» Алексей Фитискин. «Думаю, в ближайшие 5 лет максимум что случится – сделаем несколько шагов в этих направлениях, ничего нового не появится», — отметил он.

В то же время применение искусственного интеллекта и анализа больших данных для анализа поведенческих особенностей потребителей сдерживается опасениями людей относительно сохранения приватности и другими рисками. При попытках собирать данные пользователей, анализировать их и отдавать, например, регулятору встает вопрос – а хочет ли этого пользователь, говорит Кабаков. Он привел в пример систему социальных баллов в Китае и то, что в европейских странах по этому пути предпочитают пока не идти.