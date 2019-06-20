National Interest: встреча Трампа и Си не должна стать приоритетом G20

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Обозреватель The National Interest Райли Уолтерс заявил, что реформы и торговый процесс не должны останавливаться только из-за того, что Вашингтон и Пекин «не ладят». Если удастся организовать встречу американского президента Дональда Трампа и главы КНР Си Цзиньпина, это было бы хорошо, однако не это должно находиться в центре внимания на саммите G20 в Осаке.

Автор отмечает, что прорыв в отношениях между двумя крупнейшими экономиками мира маловероятен. Еще одна встреча лидеров может повторить прошлогоднюю в Буэнос-Айресе, когда их переговоры закончились заявлением о том, что стороны продолжат взаимодействие. Будут ли эти переговоры продуктивными — совсем другой вопрос.

К счастью, на G20 можно не ограничиваться спорами Вашингтона и Пекина. Японский премьер Синдзо Абэ не заинтересован в том, чтобы встреча Трампа и Си затмила все остальное. Не в ситуации, когда заканчивается его политическая карьера, приближаются выборы в парламент страны, а сам он недавно принимал Трампа в Японии. Во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе премьер-министр Японии сказал, что хотел бы, чтобы встреча в G20 запомнилась как саммит, на котором началось «всемирное управление данными».

Для потребителей электронная торговля так же важна, как телефоны, которые позволяют им участвовать в цифровой экономике. Для бизнеса она означает более эффективное производство. На цифровую экономику в США приходится почти 7% ВВП, что в два раза превышает долю от торговли с Китаем. Поэтому американцы не должны позволить встрече Трампа и Си стать важнее прогресса, который может быть достигнут в обеспечении будущих коммерческих интересов страны.