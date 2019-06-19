Кудрин назвал сверхострую проблему России

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Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин высказался о поправках в бюджет этого года. Об этом он написал на своей странице в твиттере.

По его словам, поправки являются техническими и учитывают прогнозы. В частности число граждан, которых планируется вывести из бедности, уменьшилось с 2,5% до 1%.

«Это реалистичнее, но тема стала сверхострой», — заявил Кудрин.

Он добавил, что бедность является «позором» для России, где более 12% или около 19 млн бедных. Кудрин заметил, что им нужно помогать активнее.

Ранее Кудрин выразил надежду на то, что в России «социальный взрыв» не случится.