Медведев предложил увеличить детские пособия

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Российский премьер Дмитрий Медведев предложил увеличить пособие по уходу за ребенком, передает ТАСС.

По словам премьер-министра, пособия по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет будут повышены до уровня детского прожиточного минимума на ребенка в регионе, если семья испытывает финансовые затруднения.

Как отмечается, такое предложение Медведев сделал во время совещания по реформе системы компенсационных выплат по уходу за ребенком. В нем также принимали участие министр экономического развития Максим Орешкин, министр труда Максим Топилин и вице-премьер Татьяна Голикова.

Ранее сообщалось, что с 12 мая заявление на оформление пособия на первого и второго ребенка теперь можно подать в любом городе.