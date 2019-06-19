Медведев предложил увеличить детские пособия
Российский премьер Дмитрий Медведев предложил увеличить пособие по уходу за ребенком, передает ТАСС.
По словам премьер-министра, пособия по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет будут повышены до уровня детского прожиточного минимума на ребенка в регионе, если семья испытывает финансовые затруднения.
Как отмечается, такое предложение Медведев сделал во время совещания по реформе системы компенсационных выплат по уходу за ребенком. В нем также принимали участие министр экономического развития Максим Орешкин, министр труда Максим Топилин и вице-премьер Татьяна Голикова.
Ранее сообщалось, что с 12 мая заявление на оформление пособия на первого и второго ребенка теперь можно подать в любом городе.