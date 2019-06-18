Медведев предложил увеличить пособия на детей

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев выступил с предложение увеличить пособие по уходу за ребенком в возрасте от 1,5 до трех лет до уровня детского прожиточного минимума на ребенка в регионе. Об этом сообщает ТАСС.

Медведев добавил, что увеличения будут касаться семей с доходом ниже установленного уровня.

С таким заявлением премьер-министр выступил на совещании по реформе системы компенсационных выплат по уходу за ребенком.

Ранее сообщалось, что в России изменились правила получения детских пособий