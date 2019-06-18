Цены на бензин взлетели в России

Цены производителей на автомобильный бензин в мае взлетели на 17,5%. Об этом говорится в материалах Росстата, передает РИА «Новости»..

При этом отмечается, что увеличение цен на сырую нефть составило 4,5%.

В апреле рост цен производителей на бензин составлял 0,2%.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что цены на бензин в мае выросли на 2,8% в годовом выражении.

Российский премьер Дмитрий Медведев потребовал, чтобы его заместитель Дмитрий Козак разобрался с сообщениями о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири.