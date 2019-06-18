Цены на бензин взлетели в России
Цены производителей на автомобильный бензин в мае взлетели на 17,5%. Об этом говорится в материалах Росстата, передает РИА «Новости»..
При этом отмечается, что увеличение цен на сырую нефть составило 4,5%.
В апреле рост цен производителей на бензин составлял 0,2%.
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что цены на бензин в мае выросли на 2,8% в годовом выражении.
Российский премьер Дмитрий Медведев потребовал, чтобы его заместитель Дмитрий Козак разобрался с сообщениями о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири.