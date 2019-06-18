Приняты поправки в бюджет 2019 года

Госдума приняла в первом чтении законопроект о поправках в федеральный бюджет на 2019 год, передает РИА «Новости».

Согласно поправкам, профицит бюджета сократится более чем на 50,8 млрд рублей с 1,932 трлн рублей до 1,881 трлн рублей.

Расходы бюджета увеличиваются на 256,5 млрд рублей — до 18 трлн 293,7 млрд рублей (16,8% ВВП).

Траектория цены на нефть в 2019 году сохранена без изменений на уровне $63,4 за баррель.

Отмечается, что второе чтение запланировано на 25 июня.