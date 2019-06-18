Составлен список самых дорогих землевладений России

В рамках рейтинга, составленного изданием Forbes, выяснилось, что двадцать землевладельцев контролируют в России 7,9 млн га стоимостью 471,6 млрд рублей.

Лидирующие позиции в рейтинге заняла семейная фирма «Агрокомплекс», которая принадлежит экс-министру сельского хозяйства Александру Ткачеву. В ее распоряжении находится 649 000 га стоимостью 68,5 млрд руб. Второе место занимает агрохолдинг «Степь» Владимира Евтушенкова (412 000 га, 45,6 млрд руб.). Наибольшее по площади землевладение находится во владении «Мираторга» братьев Линников. У компании 1 млн га, однако стоимость земель (45 млрд руб.) занимает третье место в рейтинге.

Отмечается, что сельское хозяйство считается прибыльным бизнесом, поэтому предприниматели из списка используют свои земли по назначению.