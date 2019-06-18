«Газпром» предложил Украине начать переговоры «с чистого листа»

Член правления компании Сергей Кузнец заявил, что «Газпром» предложил Украине вернуться к переговорам с «чистого листа». Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, российская компания сделала такое предложение еще в январе 2019 года во время трехсторонних консультаций.

«Алексей Борисович (Миллер. — «Газета.Ru») озвучивал, что мы готовы рассмотреть «нулевой вариант» и вернуться к переговорам с «чистого листа», — пояснил Кузнец.

Однако, отметил политик, украинская сторона с упорством стремится поменять формат возможного мирового соглашения.

Тем не менее, заключил Кузнец, Россия готова обсудить все проблемы с украинской компанией «Нафтогаз».

Ранее сообщалось, что «Нафтогаз» назвал условие переговоров с Россией по газу.