«Газпром» предложил Украине начать переговоры «с чистого листа»
Член правления компании Сергей Кузнец заявил, что «Газпром» предложил Украине вернуться к переговорам с «чистого листа». Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, российская компания сделала такое предложение еще в январе 2019 года во время трехсторонних консультаций.
«Алексей Борисович (Миллер. — «Газета.Ru») озвучивал, что мы готовы рассмотреть «нулевой вариант» и вернуться к переговорам с «чистого листа», — пояснил Кузнец.
Однако, отметил политик, украинская сторона с упорством стремится поменять формат возможного мирового соглашения.
Тем не менее, заключил Кузнец, Россия готова обсудить все проблемы с украинской компанией «Нафтогаз».
Ранее сообщалось, что «Нафтогаз» назвал условие переговоров с Россией по газу.