В России предложили изымать землю за нескошенную траву и мусор

Минэкономразвития предложило изымать земельные участки за нарушение пожарных требований. Об этом говорится на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, под нарушения попадают зарастание участка сорняками, а также накопление бытовых отходов.

Как отмечается, данный проект может коснуться в том числе тех, у кого участок находится в бессрочном или безвозмездном пользовании.

Исключение будет сделано только для россиян, у которых земля взята в ипотеку или которые проходят процедуру банкротства.

Уточняется, что в случае принятия данного законопроекта участки с нарушениями будут забирать через суд. Однако до этого у землевладельца будет полгода для того, что все исправить.

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