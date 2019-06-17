Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.

Об этом он заявил в программе «Познер» на Первом канале.

Он пояснил, что для страны с такими экономическими показателями такой ситуации быть не должно, так как это бьет по человеческому капиталу.

Кудрин признал, что у него есть опасения относительно возможного социального взрыва на фоне сложившейся ситуации.

Ранее сообщалось, что в России предложили лишить государственных пособий «мнимых» бедных.