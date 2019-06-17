Леонтьев разъяснил, зачем Reuters прибегло к слежке при подготовке материала о полетах Сечина

Информагентство Reuters опубликовало материал о 290 перелетах главы «Роснефти» Игоря Сечина и прибегло к слежке в ходе их подготовки, чтобы компенсировать свою неудачу с расследованием о работе нефтегазовой компании в Венесуэле, заявил «Известиям» пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.

«Нам известно — и будет правильно, если это станет достоянием публики, что всё так называемое расследование является результатом неудачно исполненного заказа по Венесуэле», — сказал Леонтьев.

Он подчеркнул, что «задачей Reuters была провокация дополнительных санкций по работе компании с Венесуэлой».

«Заказчик хотел именно этого. По каким-то причинам исполнение заказа сорвалось», — пояснил представитель «Роснефти», напомнив, что агентству пришлось опровергать опубликованную информацию.

«Эта выходка с «самолетным расследованием» является в какой-то части местью за неудачу — это позор, беспрецедентный позор для Reuters, а в какой-то части компенсирует неисполнение задачи», — резюмировал Леонтьев.