Владелец китайской турфирмы продавал туры в Чернобыль, а возил людей в Челябинск

В Китае руководителя турфирмы приговорили к 10 годам тюрьмы за то, что он продавал туры в Чернобыль, а вместо этого туристам показывали Челябинск, сообщает «В Курсе.ру».

Руководитель китайской турфирмы Ляо Гаоминг обещал возить туристов в зону отчуждения Чернобыльской АЭС. Приехавшим в Челябинск туристам говорили, что Чернобыль и Припять смогли устранить последствия катастрофы после взрыва, поэтому город снова заселен.

Как отмечается, обман раскрыл глава министерства энергетики Китая Ля Мингдунь, который купил себе и своей семье путевки у предпринимателя. Чиновник уже был в этом городе в 80-ых годах и смог распознать обман.

Ранее сообщалось, что экс-глава Чернобольской АЭС раскритиковал сериал «Чернобыль».