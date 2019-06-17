Airbus создаст самолет с наибольшей в мире дальностью полета

Airbus планирует создать узкофлюзяжный лайнер, который сможет летать на самые дальние расстояния в мире среди всех узкофлюзяжных самолетов, сообщает РИА «Новости».

Самолет A321XLR сможет выполнять полеты дальностью 8,7 тыс. километров, это на 15% больше, чем может версия А321LR. Проект планируют запустить с 2023 года.

«Благодаря увеличенной дальности полета А321XLR авиакомпании смогут эксплуатировать его на менее загруженных дальнемагистральных направлениях, на которых сейчас летают широкофюзеляжные самолеты», – рассказали в пресс-службе авиакомпании.

Кроме того, новая модель будет оснащена более комфортным салоном, а также сократится расход топлива на кресло на 30%.

Новый топливный бак на А321XLR будет располагаться в задней части самолета и будет обладать большей вместимостью, чем дополнительные топливные баки сейчас, что увеличит место багажного отсека.

Ранее был опубликован проект по созданию V-образного самолета, в котором пассажирские места будут расположены в крыльях.